В Італії вбито 23-річну українку

«Генеральне консульство України в Неаполі повідомило з посиланням на компетентні органи Італії, що 11 травня у м. Неаполь знайдено тіло громадянки України 1990 року народження, яка померла внаслідок ножового поранення», - сказав В.Зварич.

За його словами, на даний час правоохоронні органи Італії проводять слідчі дії з метою встановлення особи, причетної до смерті українки. Про факт смерті Генконсульство повідомило родичів загиблої у телефонному режимі.

Генконсульством були витребувані від компетентних органів Італії копії документів, серед яких був діючий страховий поліс. Про це також було повідомлено родичів загиблої.

Зварич зазначив, що на сьогодні із страховою компанією опрацьовується питання щодо репатріації тіла загиблої громадянки України на батьківщину за рахунок страхових коштів.

Як повідомляє ТСН, дівчина родом із Львівщини, приїхала до Італії лише півтора місяці тому. Її тіло знайшли на одній з вулиць міста. Дівчина лежала у калюжі крові. Вбивця завдав їй п'ять ударів кухонним ножем: один в живіт і чотири в спину. На завтра призначено розтин. Розслідуванням вбивства і з'ясуванням усіх обставин займаються карабінери. За їхньою версією, українка займалась проституцією і її смерть може бути пов'язана з цим.