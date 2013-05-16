Голова податкової служби США втратив посаду за перевірку опозиції

Служба IRS визнала раніше, що неправомірно піддавала додатковим перевіркам організації, що підтримували Республіканську партію.

"Неналежна поведінка, яку розкрила доповідь (генерального інспектора IRS), є непробачною. Я не терпітиму подібної поведінки в будь-якій установі, але особливо в IRS, враховуючи її владу і широкий доступ до всіх нас", - сказав Обама.

"По-перше, ми притягнемо до відповідальності тих, хто відповідав за це. Сьогодні міністр Лью зробив перший крок, прийнявши відставку виконуючого обов'язки директора IRS. Враховуючи суперечки навколо цього питання, важливо призначити нове керівництво, яке допоможе відновити довіру", - додав президент.

За його словами, також будуть введені нові обмежувальні заходи для податкової служби, які не дозволять більше допустити подібні порушення: "Усі згодні з тим, що це неприйнятно, але хороша новина полягає в тому, що це можна виправити", - цитує РІА Новости.