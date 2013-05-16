Поліція США заарештувала "орлеанського стрільця" і його старшого брата

Як повідомляє Росбалт, операція з затримання була проведена в одному з районів на сході цього міста.

За інформацією поліції, в минулому у підозрюваного вже були проблеми із законом: його затримували за зберігання наркотиків, незаконне володіння зброєю і за опір правоохоронцям.

Суд у США в четвер ухвалив, що сума для звільнення під заставу Акейна Скотта становить $ 10 млн.

Також поліція затримала другого підозрюваного в причетності до стрілянини на параді в Новому Орлеані.

Як повідомили в правоохоронних органах, затриманим є 24-річний Шон Скотт, брат заарештованого раніше головного підозрюваного у цій справі Акейна Скотта.

Раніше в поліції повідомили журналістам, що причетних до злочину може бути троє. За інформацію, яка допоможе заарештувати винних, було оголошено винагороду в розмірі $ 10 тис. Крім того, поліція Нового Орлеана опублікувала відео, на якому зображений один із злочинців. На відео з камери спостереження видно, що один з нападників - чорношкірий молодик у білій футболці.

Нагадаємо, в результаті стрілянини по учасниках параду на честь дня матері в Новому Орлеані в неділю постраждали 19 людей: десять чоловіків, сім жінок і двоє 10-річних дітей. Всього в параді брали участь близько 300 осіб