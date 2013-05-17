У Греції грабіжники вкрали з Нацбанку мільйон євро
07:45, 17 травня 2013Світ
505 0
У Греції невідомі пограбували відділення Національного банку.
Національний банк Греції пограбували
У Греції двоє невідомих, озброєних автоматами Калашникова, пограбували відділення Національного банку в мЛаріса, винісши звідти суму майже в 1 млн євро, повідомляє РБК з посиланням на GreekReporter.
Як розповіли співробітники банку, злочинці увійшли в будівлю через бічні двері, які були відкриті, затримали директора і персонал і, погрожуючи зброєю, змусили відкрити сейфи. Забравши гроші, злочинці зникли.
Відзначається, що злочинці не приховували своїх облич і впевнено орієнтувалися в інтер'єрі банку.
За словами свідків, біля банку грабіжників чекав автомобіль Xsara. Його пізніше знайшли кинутим у селі неподалік від м.Ларіса. Проводяться розшукові заходи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter