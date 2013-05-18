Помер Балабанов - режисер, який зняв фільми «Брат-2» і «Жмурки»

"Він знепритомнів, йому намагалися надати швидку допомогу, але безуспішно. Олексій помер, не приходячи до тями", - сказав співрозмовник, додавши, що все відбулося в селищі Сонячне Ленінградської області, повідомили РІА Новости близькі режисера.

Олексій Балабанов народився 25 лютого 1959 році в Свердловську. У 1981 році закінчив перекладацький факультет Горьківського педагогічного інституту, в 1983-1987 роках працював асистентом режисера на Свердловській кіностудії. У 1990 році закінчив вищі курси сценаристів і режисерів.

З 1990 року жив і працював у Петербурзі. З 1992 року - співзасновник кінокомпанії "СТВ", за допомогою якої зняв більшість своїх фільмів. Режисер майже двох десятків фільмів, серед яких культові "Брат" і "Брат-2", а також "Мені не боляче", "Жмурки", "Війна".