Міжнародний урановий консорціум допоможе розв`язати ряд проблем

Верховний представник Європейського союзу (ЄС) з питань зовнішньої політики Хав`єр Солана запропонував розглянути можливість створення уранового консорціуму як альтернативи іранській ядерній програмі. На думку Х.Солани, такий крок допоможе вирішити проблему збагачення урану Іраном і послабить світову напруженість, передає Reuters. Також ця ідея забезпечить виробництво ядерного палива для використання в мирних цілях і скоротить можливості створення ядерної зброї, зазначив Х.Солана.

Нагадаємо, раніше Саудівська Аравія зробила пропозицію Ірану про створення міжнародного уранового консорціуму, покликаного послабити напруженість довкола іранської ядерної програми. Консорціум поширюватиме уран відповідно до потреб і забезпечить використання його тільки в мирних цілях.

Представники Європейського союзу і Ірану проведуть переговори за ядерною програмою Тегерана в Лондоні 30 листопада 2007 р., де обговорять можливі шляхи вирішення іранської ядерної проблеми.