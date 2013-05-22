Керівники фінансових розвідок зберуться в Мінську

Як повідомили УНІАН у прес-службі Виконкому СНД, на засіданні планується розглянути важливі організаційні питання: про головування в Раді керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасників Співдружності Незалежних Держав, про регламент і план роботи Ради на 2013–2014 роки.

Також керівники фінрозвідок держав-учасниць СНД обговорять діяльність Ради і її Секретаріату і намітять порядок денний, дату і місце проведення засідання Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

«Очікується, що діяльність Ради буде спрямована на розгляд і вирішення проблем, пов'язаних з оцінкою і підвищенням ефективності оперативної діяльності фінансових розвідок, пошук шляхів вдосконалення технічної оснащеності та інформаційного обміну, вироблення механізмів повернення злочинних активів, розробку і реалізацію профілактичних заходів, пов'язаних з новими фінансовими продуктами, застосування передових аналітичних методів у роботі», - зазначили у Виконкомі СНД.

Там також уточнили, що створення Ради дасть змогу активно розвивати міжнародну співпрацю національних підрозділів фінансової розвідки, здійснювати взаємодію і обмін інформацією в цій сфері, сприяти інтеграції в діяльність міжнародних організацій, насамперед, у групу «Егмонт».