П'ятий день заворушень у Швеції: підпалено дві школи і дев'ять автомобілів

Діючі в східних і південних передмістях шведської столиці бунтарі в ході п'ятого поспіль дня заворушень влаштували підпали в двох школах, поліцейській дільниці, а також спалили не менше дев'яти автомобілів, передає в п'ятницю РІА Новости за інформацією Франс Прес з посиланням на протипожежну службу міста.

За інформацією пожежної охорони, підпал першої школи стався в районі Тенста (Tensta), але був дуже швидко ліквідований. Після цього невідомі підпалили школу підготовки медсестер в районі Чиста (Kista). Про збиток, заподіяний погромами, поки не повідомляється. Крім цього незначного збитку від вогню отримало відділення поліції в районі Ельвшо (Aelvsjoe).

Поліція заарештувала вісім найбільш активних учасників заворушень. Інформації про постраждалих не надходило.

Заворушення почалися в неділю ввечері. Близько 60 молодих людей підпалювали машини, кидали каміння в поліцейських. У ніч на вівторок у заворушеннях в західному мікрорайоні Хюсбю брали участь вже близько 100 осіб. За повідомленнями ЗМІ, приводом для виступів молоді став інцидент тижневої давності, коли поліція застрелила озброєного мачете 69-річного чоловіка. Учасники акцій звинувачують поліцейських у надмірній жорстокості і вимагають незалежного розслідування загибелі чоловіка.

З 12 тисяч мешканців району Хюсбю 80% становлять мігранти, всього мігранти становлять близько 15% населення Швеції.

За повідомленнями газети "Свенська дагбладет", один з поліцейських, в якого кидали каміння, звернувся до організаторів заворушень через свою сторінку в Facebook. Він, зокрема, написав: "Я на місці, якщо твоєму татові потрібна допомога, коли він зіткнувся з автомобілем, я допомагаю твоїй сестрі, коли починається пожежа на кухні, я приїжджаю, коли ти йдеш по льоду в сонячний березневий день. Навіщо ти так робиш стосовно мене? ". Цей текст в соціальній мережі читали і рекомендували іншим близько 12 тисяч разів.