Керрі і Лавров сьогодні говоритимуть про сирійську мирну конференцію
08:16, 27 травня 2013Світ
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Держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні в Парижі проведуть зустріч, щоб обговорити перспективи сирійської мирної конференції.
Лавров і Керрі домовлятимуться щодо Сирії / Фото: kavpolit.co
Глава МЗС Сирії Валід аль-Муаллем оголосив у неділю, що його уряд «у принципі» готовий до участі в таких переговорах.
Поки невідомо, чи представники сирійської цивільної опозиції візьмуть участь у цій конференції, передає Радіо Свобода. Опоненти Асада залишаються розділеними на кілька течій, серед яких є і радикальні ісламісти. Частина опозиціонерів виключають будь-які переговори з урядом президента Башара Асада.
Під питанням залишається також участь Ірану. Проти присутності дипломатів цієї країни на конференції виступає Франція.
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