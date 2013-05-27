Керрі і Лавров сьогодні говоритимуть про сирійську мирну конференцію

Глава МЗС Сирії Валід аль-Муаллем оголосив у неділю, що його уряд «у принципі» готовий до участі в таких переговорах.

Поки невідомо, чи представники сирійської цивільної опозиції візьмуть участь у цій конференції, передає Радіо Свобода. Опоненти Асада залишаються розділеними на кілька течій, серед яких є і радикальні ісламісти. Частина опозиціонерів виключають будь-які переговори з урядом президента Башара Асада.

Під питанням залишається також участь Ірану. Проти присутності дипломатів цієї країни на конференції виступає Франція.