Режим Асада погодився брати участь у женевській мирній конференції

Голова сирійського МЗС Валід Муалем повідомив, що Дамаск готовий взяти участь у міжнародній конференції щодо Сирії.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

У ході прес-конференції, що відбулася сьогодні в Багдаді, Муалем назвав цей захід "хорошою можливістю для політичного вирішення" сірійського конфлікту.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і глава Держдепартаменту США Джон Керрі домовилися про проведення конференції щодо Сирії на початку травня. Вона повинна стати продовженням зустрічі в Женеві 30 червня 2012 року. Раніше країни, що підтримують сирійську опозицію і входять до групи "друзів Сирії", висловилися на підтримку цього заходу.

У Сирії з березня 2011 року триває конфлікт між владою та опозицією. За цей час у країні, за озвученими ООН даними, загинули понад 80 тисяч осіб. Сирійська влада заявляє, що протистоїть добре озброєним і навченим бойовикам, які прибувають з-за кордону.