10 тисяч китайців подали заявки на політ на Марс в один кінець

Організатори проекту обіцяють в 2023 році відправити чотирьох добровольців на Червону планету для довічного поселення, повідомляють Вести.ру з посиланням на The Atlantic.

Як відомо, автори проекту планують знімати на Марсі реаліті-шоу про життя перших колонізаторів. Повернутися додому у них не вийде, так як вчені, швидше за все, не зможуть вирішити цю проблему і через 10 років.

Тим не менше, кількість охочих емігрувати на Марс китайців, як і раніше, росте.

Багато з них відкрито заявляють, що подали заявку на участь у Mars One на знак протесту проти дій влади КНР.

У той же час, західні журналісти відзначають, що для громадян КНР шанс на політ у космос - це своєрідна втеча від складних умов навколишнього середовища, забрудненого повітря й отруєних продуктів.

У китайській пресі вже з'явилися статті, які закликають громадян відмовитися від цієї ідеї. По-перше, пишуть вони, це, швидше за все, обман, і ніхто нікуди не полетить. По-друге, європейці намагаються нажитися, спекулюючи на нездійсненній мрії та провокуючи наївних романтиків на нервові зриви та депресії.

Як відомо, участь у конкурсі платна. Плата за подачу заявки пропорційна до ВВП тієї країни, звідки походить кандидат. Дана сума коливається в межах від 5 до 75 доларів, зокрема, жителі КНР мають заплатити 11 доларів.

На даний момент бажання взяти участь у проекті Mars One висловили кілька десятків тисяч осіб з усього світу.