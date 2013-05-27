У Венесуелі від свинячого грипу померло 15 людей

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на газету "Насьональ".

Санітарна служба штату Тачіра (захід країни) повідомила про виявлення 16 випадків захворювання свинячим грипом. Одночасно стало відомо про те, що в сусідньому штаті Сулія у зв'язку з виявленням нових випадків зараження закрита одна з лікарень міста Маракайбо. Ще 11 хворих виявлені на острові Маргарита.

Міністерство охорони здоров'я визнало наявність випадків захворювання на свинячий грип, проте поки не розповсюдило даних про кількість хворих, обмежившись повідомленням про те, що цього року щеплення від грипу, який лікарі позначають як A/H1N1/, було зроблено 3 млн осіб.

За неофіційними даними, загальна кількість хворих досягає 150 чоловік, більша частина яких - жителі штату Меріда (захід країни).