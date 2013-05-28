Через вибухи у Багдаді загинули щонайменше 66 людей

У поліції також повідомили, що багато людей поранені, оскільки близько десятка бомб спрацювали у людних торговельних центрах і на ринках міста.

Нова хвиля насильства в столиці Іраку здійнялася на тлі дедалі більш сильної політичної і релігійної напруженості.

Це викликало побоювання, що ситуація з насильством на релігійному ґрунті може повернутися до рівня 2006 і 2007 років - тоді загинули тисячі людей.

"Невинні люди"

Один з вибухів прогримів у торговельному центрі в центральній частині Багдада. Очевидець Зейн Абідін, який бачив, як це відбувалося, розповів, що серед жертв була чотирирічна дитина.

"Який злочин скоїли ті невинні люди?" - запитує свідок.

Жодна група поки що не взяла на себе відповідальність за напади, але напруженість у відносинах між мусульманами-шиїтами, які становлять більшість і керують урядом, та сунітською меншістю зростає, починаючи з минулого року.

Суніти звинувачують уряд прем'єр-міністра Нурі Малікі в дискримінації їхньої громади, хоча уряд заперечує це.

Пан Малікі пообіцяв негайно змінити стратегію безпеки Іраку, заявивши, що бойовики "не зможуть повернути нас до міжрелігійного конфлікту".

Вибухи в понеділок пролунали лише через тиждень після того, як понад 70 людей загинули і багато отримали поранення через серію терактів по всій країні.

За деякими оцінками, число смертей за останній місяць в країні перевищує 450 людей. Такі масштаби міжрелігійного насильства тримаються в Іраку вже другий місяць поспіль.

ВВС Україна