В Америці почалася ”чорна п`ятниця”

У Сполучених Штатах почалася так звана "Чорна п`ятниця", день, коли традиційно ставляться рекорди продажів, передає Associated Press.

Магазини найбільшої роздрібної мережі країни, Wal-Mart, відкрилися о п`ятій ранку, тисяча універмагів JCPenney - о четвертій. О п`ятій відкрилися й іграшкові магазини Toys "R" Us. На сотні товарів, включаючи електроніку і побутову техніку, були запропоновані великі знижки - до 50 відсотків.

За годину до відкриття перед магазинами вишикувалися черги по кількасот людей.

"Чорна п`ятниця" - перший день після Дня подяки. Вона одержала свою назву від чорного кольору чорнил, яким американські бухгалтери традиційно записують прихід.

Формально "Чорна п`ятниця" починає сезон передріздвяних продажів, але не завжди показує, які вони будуть. В цілому на п`ятницю і вікенд припадає близько 10 відсотків всієї святкової виручки.

Цього року, зазначає Bloomberg, прогнозується найповільніше зростання продажів за останні п`ять років. Втім, очікується, що в різдвяні свята тільки в інтернет-магазинах американці витратять 39 мільярдів доларів.

Лента.ру