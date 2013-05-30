В Іраку від вибухів загинули 40 людей

У районі Багдада Джихад, де проживають як шиїти, так і суніти, смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль, коли повз проїжджав весільний кортеж. Загинули 18 людей, серед яких були учасники весільної процесії, і були поранені 42 людини. Повідомляється також, що суніти, проживають в цьому районі, отримували листівки з погрозами і вимогою їхати.

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До цього в Багдаді в результаті вибуху придорожньої бомби були вбиті 12 людей і поранено 31, потім біля ринку вибухнув замінований автомобіль, ставши причиною смерті 10 людей. Ще 25 жертв теракту отримали травми.

Інформація про кількість жертв була отримана з анонімних поліцейських джерел і підтверджена повідомленнями медичних працівників.

З початку травня в Іраку було вбито більше 500 осіб, нагадує РосБізнесКонсалтинг.