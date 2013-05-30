Обамі надіслали лист з погрозами і підозрілим порошком

Підозрілий лист було виявлено в четвер, 30 травня, до Білого дому він дійти не встиг. У нас знаходився якийсь порошок і записка: «Те, що в цьому листі, не зрівняється з тим, що я припас для тебе». Поліція перевіряє субстанцію, виявлену в посланні, на наявність отрути рицину.

Про те, що Майкл Блумберг отримав листи з погрозами, стало відомо 29 травня. Один з листів був адресований особисто Блумбергу, інший призначався для організації «Мери проти нелегальної зброї», активним учасником якої є Блумберг. За попередніми відомостями, в листах містився рицин. Відомостей про отруєння цією отрутою будь-кого з поліцейських або поштових працівників не надходило. До Блумберга листи дійти не встигли, повідомляє Lenta.ru.

Блумберг зазначив, що у зв'язку з листами не збирається змінювати свою позицію в питанні посилення законів про зброю, передає Agence France-Presse. Про реакцію Барака Обами на інцидент не повідомлялося.

Листи з рицином відправляють на адресу американських чиновників не вперше. На адресу Обами, а також сенатора Роджера Уіккера і судді Седі Холланд вже прямували подібні листи. Звинувачення у розсиланні листів з погрозами і отрутою були пред'явлені жителю штату Міссісіпі Еверетту Датчке.