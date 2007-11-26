У Бразилії завалилася трибуна стадіону: загинули 8 людей (фото)

Вісім чоловік загинули в результаті обвалення трибуни стадіону "Фонте Нова" (Fonte Nova) в місті Сальвадор на північному сході Бразилії, повідомляє АР.

Інцидент стався в неділю в кінці футбольного матчу другого дивізіону чемпіонату Бразилії між місцевим клубом "Баія" (Bahia) і командою "Віла Нова" (Vila Nova).

На матчі було присутньо більше 60 тисяч чоловік. У кінцівці матчу, що завершувався на користь "Баії", уболівальники вже почали святкувати перемогу. Несподівано одна з трибун завалилася, внаслідок чого люди впали з великої висоти. Крім вісьмох загиблих, близько 30 чоловік дістали поранення.

Причини обвалення поки невідомі. Імовірно, трибуна могла завалитися через велике скупчення уболівальників на ній.

Лента.ру