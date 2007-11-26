У Бразилії завалилася трибуна стадіону: загинули 8 людей (фото)
08:07, 26 листопада 2007Світ
915 0
Ще 30 дістали поранення
|Фото АР
Інцидент стався в неділю в кінці футбольного матчу другого дивізіону чемпіонату Бразилії між місцевим клубом "Баія" (Bahia) і командою "Віла Нова" (Vila Nova).
На матчі було присутньо більше 60 тисяч чоловік. У кінцівці матчу, що завершувався на користь "Баії", уболівальники вже почали святкувати перемогу. Несподівано одна з трибун завалилася, внаслідок чого люди впали з великої висоти. Крім вісьмох загиблих, близько 30 чоловік дістали поранення.
Причини обвалення поки невідомі. Імовірно, трибуна могла завалитися через велике скупчення уболівальників на ній.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter