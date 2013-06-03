Прем’єр Туреччини каже, що його «невинних співвітчизників» провокують екстремісти

Виступаючи на прес-конференції перед своїм візитом до Марокко, пан Ердоган сказав, що протести організували екстремісти і звинуватив опозицію у провокуванні громадян.

"Це вже не протести проти забудову парку Гезі. Усі ці події організовані екстремістами всередині країни та за її межами. Головна опозиційна партія спровокувала моїх невинних співвітчизників. Ті, хто називає ці події "Турецькою весною" не знають Туреччини", - заявив він журналістам.

Акції протесту, які спочатку мали на меті зупинити забудову історичного парку в Стамбулі, згодом переросли в антиурядові акції по всій країні - зараз ними охоплено 67 міст Туреччини.

Згідно з офіційними даними, в результаті сутичок з поліцієюзаарештовано близько 1700 людей.

В ніч на понеділок поліція вчергове застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, які, як пишуть місцеві видання, намагалися прорватися до стамбульського офісу прем'єра.

Головні закиди, які лунають на адресу нинішньої влади Туреччини, це посилення авторитаризму та ісламізація країни.

ВВС Україна