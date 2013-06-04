Сьогодні судитимуть безногого бігуна, який застрелив свою подругу
У Преторії сьогодні розпочнуться судові слухання у справі про вбивство 29-річної моделі Ріви Стеенкамп. На лаві підсудних – 26-річний південноафриканський атлет, чемпіон Паралімпіад і учасник Олімпійських ігор Оскар Пісторіус.
14 лютого крізь двері ванної кімнати він чотири рази вистрелив у свою подругу. Захист стверджує, що Пісторіус діяв з метою самооборони, бо думав, що до будинку увірвався грабіжник, повідомляє Радіо Свобода.
Прокуратура звинувачує спортсмена у навмисному вбивстві. Водночас прокурори кажуть, що їм потрібно більше часу для розслідування.
Судові чиновники заявили, що слухання у вівторок є процедурним і, ймовірно, триватиме недовго.
Оскар Пісторіус, у якого ампутовані обидві ноги, отримав прізвисько «той, що біжить по лезу бритви» – через характерні протези, які дозволяли йому змагатися з цілком здоровими спортсменами. У лютому він був звільнений під заставу і з того часу на публіці майже не з’являвся.