США призначили $23 мільйони нагороди за африканських терористів

Держдепартамент цікавлять дані, які дозволять Вашингтону вийти на керівників «Аль-Каїди в країнах ісламського Магріба» (AQIM), «Руху за єдність і джихад в Західній Африці» (MUJWA), «Підписантів кров'ю» і «Боко харам», повідомляє Lenta.ru.

У загальній складності Вашингтон готовий віддати за інформацію про терористів 23 мільйони доларів. Вище всього США оцінили лідера нігерійської терористичної організації «Боко Харам» Абубакара Шекау, за якого готові заплатити сім мільйонів доларів. Угруповання «Боко Харам» організувало, зокрема, теракт у представництва ООН в столиці Нігерії Абуджі в 2011 році, в результаті якого загинули 24 людини.

За п'ять мільйонів США виділили на главу «Аль-Каїди в країнах ісламського Магріба» Яхью Абу ель-Хаммама і засновника «Підписантів кров'ю» Мохтарі Бельмохтара. Яхья ель-Хаммам, за відомостями американців, є організатором терактів і викрадень людей у ​​Північній і Західній Африці. Імовірно, він був причетний до вбивства французького заручника в 2010 році в Нігері. Мохтар Бельмохтар раніше був одним з лідерів AQIM, проте його виключили звідти за порушення дисципліни. Тоді він організував власне угруповання «Підписанти кров'ю», яка здійснила напад на алжирське газове родовище Ін-Аменас в січні 2013 року, жертвами якого стали щонайменше 38 людей.

Нагороди в три мільйони доларів отримають ті, хто нададуть цінні дані ще про одного лідера «Аль-Каїди в країнах ісламського Магріба» Маліку Абу Абделькаріме та прес-секретарі «Руху за єдність і джихад в Західній Африці» Омарі Улде Хамаха. На Маліка Абделькаріма покладають відповідальність за викрадення людей і терористичні атаки в Північній і Західній Африці. Омар Хамаха раніше також був членом AQIM і займався захопленням заручників, а потім перейшов до угрупування MUJWA, яка виділилася з магрибської «Аль-Каїди».

Гроші на терористів надані за урядовою програмою США «Нагорода за справедливість», яка була запущена в 1984 році. З тих пір американська влада виплатила 125 мільйонів доларів більше ніж 80 інформаторам, які допомогли Вашингтону посадити за грати терористів або запобігти терактам.