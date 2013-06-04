«Велика вода» пройшла через Прагу - стихія слабне

"Велика вода" пройшла через Прагу, захисні бар'єри витримали натиск стихії, повідомляє Чеське інформагентство ЧТК з посиланням на інформацію державної гідрометеослужби.

Як передає РІА «Новости», за даними метеорологів, у пік повені через Влтаву протікало 3210 кубометрів води за секунду. "Зараз швидкість течії становить 3190 кубометрів за секунду і, рівень води продовжує поступово знижуватися", - сказав представник магістрату Праги Роман Фінкоус.

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Напередодні захисні бар'єри в столиці Чехії були укріплені з розрахунком, щоб витримати натиск води в 4160 кубометрів за секунду. Нормальним об'ємом для Влтави вважається 149 кубометрів за секунду. Крім того, сьогодні не планується відкривати шлюзи на Влтавському каскаді, це означає, що рівень води в річці не збільшуватиметься.

Повідомляється, що під час катастрофічної повені в серпні 2002 року, коли захисні бар'єри не витримали натиску стихії, і вода ринула на вулиці столиці Чехії, через Влтаву протікало 5300 кубометрів води за секунду.

Нагадаємо, надзвичайний стан у зв'язку з повінню було запроваджено 2 червня урядом країни у всіх краях Чехії, за винятком Пардубицького краю.