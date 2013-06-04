У Чехії через повінь евакуювали понад 8 тисяч людей

Про це повідомляє чеське інформаційне агентство CTK з посиланням на офіційні дані станом на ранок 4 червня.

За даними агентства, тисячі домогосподарств у трьох регіонах країни та в столиці Чехії Празі залишаються знеструмленими.

Водночас CTK повідомляє, що пік найвищого рівня води у Влтаві вже пройшов через Прагу сьогодні вранці. Рівень води у Влтаві сягнув максимального рівня у 3,2 тис. кубометрів на секунду, що приблизно у 20 разів більше, ніж у її звичному стані.

Представники влади Праги сьогодні повідомили журналістам, що рівень води у річці вже почав спадати і вже не перевищить 3 тисяч кубометрів на секунду. CTK нагадала, що під час "повені століття" 2002 року цей показник становив понад 5 тис. кубометрів на секунду.

В Устецькому районі, котрий найбільше постраждав від повені, евакуйовано більш як 5 тисяч осіб з близько 830 тисяч, які проживають у цьому регіоні.

Загалом населення Чехії становить 10,5 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, за кілька днів у ряді країн центральної Європи випала двомісячна норма опадів, затопленими залишаються десятки населених пунктів континенту.

За даними ЗМІ, в Чехії в результаті повені загинуло семеро людей, в Австрії – двоє загиблих і троє вважаються зниклими безвісти, деякі ЗМІ повідомили про знайдених загиблих у Німеччині.