Один з братів Царнаєвих збирався воювати в Газі - сенатор

Про це пише в середу американське видання Hill з посиланням на сенатора Стіва Коена (Steve Cohen), передає РІА Новости.

За словами Коена, саме незнання арабської спонукало Царнаєа зробити вибір на користь чеченських бойовиків і вирушити до Росії. Коен входив до делегації членів конгресу США, яка відвідала минулого тижня РФ. У Москві американські конгресмени обговорили з російськими колегами хід розслідування теракту в Бостоні.

Як заявив член комітету у закордонних справах конгресу США Дана Рорабахер, вчасно зреагувати на попередження Росії і запобігти теракту США завадили стереотипи "холодної війни".