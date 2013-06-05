Один з братів Царнаєвих збирався воювати в Газі - сенатор

09:07, 05 червня 2013
Світ
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Тамерлан Царнаєв, можливий виконавець теракту в Бостоні, раніше збирався приєднатися до одного з антиізраїльських угруповань у Секторі Газа, але не зміг цього зробити через незнання арабської мови. 

Тамерлан Царнаев - був убитий у перестрілці з поліцією

Про це пише в середу американське видання Hill з посиланням на сенатора Стіва Коена (Steve Cohen), передає РІА Новости.

За словами Коена, саме незнання арабської спонукало Царнаєа зробити вибір на користь чеченських бойовиків і вирушити до Росії. Коен входив до делегації членів конгресу США, яка відвідала минулого тижня РФ. У Москві американські конгресмени обговорили з російськими колегами хід розслідування теракту в Бостоні.

Як заявив член комітету у закордонних справах конгресу США Дана Рорабахер, вчасно зреагувати на попередження Росії і запобігти теракту США завадили стереотипи "холодної війни". 

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