Один з братів Царнаєвих збирався воювати в Газі - сенатор
09:07, 05 червня 2013Світ
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Тамерлан Царнаєв, можливий виконавець теракту в Бостоні, раніше збирався приєднатися до одного з антиізраїльських угруповань у Секторі Газа, але не зміг цього зробити через незнання арабської мови.
Тамерлан Царнаев - був убитий у перестрілці з поліцією
Про це пише в середу американське видання Hill з посиланням на сенатора Стіва Коена (Steve Cohen), передає РІА Новости.
За словами Коена, саме незнання арабської спонукало Царнаєа зробити вибір на користь чеченських бойовиків і вирушити до Росії. Коен входив до делегації членів конгресу США, яка відвідала минулого тижня РФ. У Москві американські конгресмени обговорили з російськими колегами хід розслідування теракту в Бостоні.
Як заявив член комітету у закордонних справах конгресу США Дана Рорабахер, вчасно зреагувати на попередження Росії і запобігти теракту США завадили стереотипи "холодної війни".
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