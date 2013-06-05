У Туреччині помер третій учасник протестів

Про це заявив представник медичної асоціації TTB на прес-конференції в Анкарі 5 червня, пише Лента.ру з посиланням на місцеву газету The Hurriyet Daily.

За словами медика, Етем Сарисюлюк отримав травму голови в ході безладів в Анкарі. Його госпіталізували, проте лікарям не вдалося його врятувати.

Як повідомляв УНІАН, досі в ході демонстрацій в Туреччині загинуло 2 людини.

2 червня в групу демонстрантів в'їхало таксі, внаслідок чого загинув 20-річний Мехмет Айвалітас.

3 червня в Антакьї на півдні Туреччини від вогнепального поранення загинув 22-річний Абдулла Джомерт, який був членом молодіжного крила Народно-республіканської партії.

Зараз в Туреччині тривають акції протесту через рішення влади вирубати парк Гезі в районі Таксим в Стамбулі і побудувати на його місці торгово-розважальний комплекс у рамках реконструкції однойменній площі. Протестувальників підтримали жителі багатьох провінцій Туреччини. Вони вимагають відставки уряду. У понеділок турецькі ЗМІ повідомили, що за час заворушень поранення отримали 536 осіб, більше 2,3 тис. були затримані.

4 червня влада Туреччини принесли свої вибачення мітингувальникам. Віце-прем'єр країни заявив, що протести в Стамбулі почалися обгрунтовано.