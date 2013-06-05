Посол Великобританії радить Україні «дуже серйозно постаратися»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на конференції “Роль акредитації та метрології для української промисловості і торгівлі” сьогодні в Києві.

“Я сподіваюся, що у наступні кілька місяців буде проведено достатньо роботи для того, що переконати очільників європейських країн підписати Угоду про асоціацію у Вільнюсі в листопаді цього року. Ми сподіваємося, що робота на цьому не зупиниться, проте наступні кілька місяців є критично важливими для майбутніх відносин між Європою та Україною”, - сказав Саймон Сміт.

На його переконання, всі, хто переживає за майбутнє відносин України і ЄС, “мають дуже серйозно постаратися і важко попрацювати”.

За словами посла, однією з основних переваг, які може отримати Україна при підписанні Угоди про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, є доступ до одного з найбільших єдиних ринків у світі.

“Це ринок, де зосереджені 500 мільйонів споживачів, і на такому величезному ринку питання стандартизації і гармонізації відіграють ключову роль”, - сказав він.