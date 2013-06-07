Росія вистрілила новою балістичною ракетою по Казахстану
00:15, 07 червня 2013Світ
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У Росії з полігону "Капустин Яр" проведено успішний пуск прототипу нової міжконтинентальної балістичної ракети.
Про це повідомив офіційний представник прес-служби Міноборони РФ з Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) Ігор Єгоров.
Він зазначив, що бойове оснащення у встановлений час прибуло на полігон "Балхаш".
Одним із завдань пуску стало експериментальне підтвердження надійності функціонування ракетного комплексу.
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