Росія вистрілила новою балістичною ракетою по Казахстану

Про це повідомив офіційний представник прес-служби Міноборони РФ з Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) Ігор Єгоров.

Він зазначив, що бойове оснащення у встановлений час прибуло на полігон "Балхаш".

Одним із завдань пуску стало експериментальне підтвердження надійності функціонування ракетного комплексу.