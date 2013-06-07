Дострокові вибори мера Москви відбудуться 8 вересня

Згідно із законодавством, Мосміськдума повинна офіційно опублікувати прийняту постанову протягом п'яти днів. Після цього офіційно стартує виборча кампанія. Документи для реєстрації кандидатами можна подати протягом 30 днів із початку кампанії, повідомляє РІА Новости.

На тему: Путін прийняв відставку мера Москви

Як повідомляв УНІАН. 4 червня мер Москви Сергій Собянін підтримав ідею проведення в Москві дострокових прямих виборів мера й повідомив, що звертатиметься з відповідним поданням до Президента Росії.

У липні 2012 року було прийнято закон, який ввів прямі вибори мера міста.

Прямі вибори мера пройдуть у Москві вперше за останні десять років.