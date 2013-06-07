Президент Азербайджану йде на третій термін

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на азербайджанський Contact.az, це сталося в п'ятницю, 7 червня, на з'їзді владної партії «Єні Азербайджан» («Новий Азербайджан»).

За інформацією Contact.az, Алієва висунули одноголосно.

У ході з'їзду Алієв був також переобраний головою партії влади. На посаду одного з його заступників при цьому була обрана його дружина Мехрібан Алієва.

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Президентські вибори в Азербайджані планується провести в жовтні 2013 року. Про намір брати участь в них вже заявили декілька представників опозиції - зокрема, лідер партії «Мусават» Іса Гамбар. В опозиції також розглядається можливість висунення єдиного кандидата - таким, як вважається, може стати драматург Рустам Ібрагімбеков, обраний головою Національної ради демократичних сил.

Ільхам Алієв править Азербайджаном з 2003 року. На посаді президента він змінив свого батька, Гейдара Алієва. У 2008 році Алієв-молодший переобрався на другий термін (набравши, за офіційними даними, близько 89 відсотків голосів). Пізніше з ініціативи владної партії був проведений референдум, за підсумками якого з конституції прибрали обмеження, що не дозволяють одній людині ставати президентом більше двох разів.