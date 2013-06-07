КНДР поновила лінію екстренного зв’язку з Південною Кореєю

Сеул уже надіслав по ній відповідь Пхеньянові на його пропозицію провести в неділю переговори щодо спільного промислового комплексу Кесон та з інших можливих питань, пише Радіо Свобода.

Сеул погодився з пропонованим часом переговорів, але хотів би, аби вони пройшли в демілітаризованій зоні: селищі Пханмунджом, а не в Кесоні, як пропонує КНДР (тобто на території Північної Кореї).

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Північна Корея на знак протесту проти проведення спільних навчань США і Південної Кореї відмовилася від усіх угод із Південною Кореєю про ненапад і денуклеаризацію, а також припинила дію Угоди про перемир'я, яку було укладено для закінчення Корейської війни 1950-1953 років із США, що воювали тоді під прапором ООН.

Крім того, КНДР виступила із загрозою завдати ядерного удару по території США. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що розвиток ядерного озброєння у КНДР є "надійним заходом стримування війни й основою для економічного розвитку країни".

Тоді ж КНДР заблокувала доступ південнокорейських робітників у спільну промислову зону Кесон.

Учора Пхеньян уперше оголосив, що готовий до переговорів про Кесон і відкритий до дискусій на інші теми.