Південна Корея готова евакуювати робітників, які ще залишаються у Кесоні

Про це повідомив південнокорейський міністр у справах об’єднання країни, пише Радіо Свобода.

Раніше цього тижня Північна Корея відмовила у в’їзді до Кесона сотень південнокорейських працівників.

Останні події відбуваються на тлі зростання напруженості на Корейському півострові.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Північна Корея на знак протесту проти проведення спільних навчань США і Південної Кореї відмовилася від усіх угод із Південною Кореєю про ненапад і денуклеаризацію, а також припинила дію Угоди про перемир'я, яку було укладено для закінчення Корейської війни 1950-1953 років із США, що воювали тоді під прапором ООН.

Крім того, КНДР виступила із загрозою завдати ядерного удару по території США. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що розвиток ядерного озброєння у КНДР є "надійним заходом стримування війни й основою для економічного розвитку країни".