Екс-співробітник ЦРУ, що розкрив дані спецслужб про стеження у мережі, шукає притулку

Як заявив Сноуден, саме він надав у розпорядження журналістів документи, що свідчать про масштабний доступ американського Агентства з національної безпеки (АНБ) до дзвінків і електронних даних американців, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інтерв'ю Сноудена The Guardian.

The Gardian розкрила ім'я інформанта з його повної згоди. Сноуден наполягає, що діяв усвідомлено, в інтересах своєї країни і в інтересах демократії як такої.

Тим не менш, він очікує звинувачення у сприянні ворогові за законом про шпигунство (прийнятим у 1917 році).

Зараз Сноуден живе в готелі в Гонконзі, з якого нікуди не виходить, їжу замовляє просто в номер, постійно дивиться телевізор, стежить за публікаціями переданих ним матеріалів і особливо за реакцією на опубліковані документи з боку американської адміністрації і законодавців.

Колишній комп'ютерник АНБ запросив журналістів Guardian на інтерв'ю, дізнавшись, що поліцейські вже двічі приходили до нього додому і розмовляли з його дівчиною.

Як заявив Сноуден в інтерв'ю, остаточне рішення передати журналістам секретні документи він прийняв три тижні тому.

До цього він працював в охороні одного з секретних установ Агентства з національної безпеки при університеті Меріленда, потім отримав роботу в ЦРУ вже в якості спеціаліста з IT-безпеки. У 2007 році Сноуден був направлений під дипломатичним прикриттям в Женеву, де займався також забезпеченням безпеки комп'ютерних мереж. Оскільки він був адміністратором, то мав доступ до величезної кількості секретної інформації.

У 2009 році Едвард Сноуден звільнився з ЦРУ і отримав роботу в приватній компанії, що виконує замовлення Агентства з національної безпеки США.

Прийнявши з низки етичних міркувань рішення опублікувати секретні дані, і скопіювавши необхідні папери, 20 травня Едвард Сноуден полетів до Гонконгу, де зараз і перебуває.