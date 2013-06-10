ЄС спрощує правила перевезення домашніх тварин

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення формально прийнято сьогодні на засіданні Ради міністрів ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики у Люксембурзі.

Згідно з рішенням, планується дозволити вільне перевезення таких домашніх тварин як коти, собаки і тхори, якщо вони мають відповідні ідентифікаційні документи, що, зокрема, підтверджують проходження вакцинації від сказу.

Новий законодавчий акт також встановлює вимоги до супроводжувальних ідентифікаційних документів.

Крім того, передбачено, що один господар не може перевозити більше 5 домашніх тварин, крім випадків участі у міжнародних виставках чи спортивних змаганнях.

Законодавчий акт набере чинності у Євросоюзі через 18 місяців з моменту оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.