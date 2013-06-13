В Аргентині зіткнулися поїзди: двоє загиблих, 90 поранених

Як передає РІА «Новости», за повідомленням компанії-оператора залізничних колій, аварія сталася близько 7.07 за місцевим часом (13.07 за-київським) біля станції Кастелар, у 30 кілометрах на захід від Буенос-Айреса.

Поїзд 3725 "з не встановлених поки що причин" не зумів загальмувати і зіткнувся з іншим поїздом із пасажирами, що стояв на колії.

Про кількість загиблих повідомили представники залізничного підрозділу федеральної поліції.

У свою чергу, представник Міністерства охорони здоров'я провінції Буенос-Айреса заявив, що в чотирьох госпіталях перебуває більш як 90 чоловік, які одержали різні травми, повідомляє інформаційний портал Infobae.

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На місці події продовжують роботу рятувальники - вони дістають постраждалих, які були заблоковані у вагонах. У рятувальній операції особисто бере участь секретар з безпеки аргентинського МВС Серхіо Берні та інші представники місцевої влади.