Пасажирські потяги зіткнулися в США

При зіткненні двох пасажирських поїздів в штаті Коннектикут постраждали не менше 49 людей, стан чотирьох з них оцінюється як тяжкий, повідомляє телеканал NBC з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався о 18.10 за місцевим часом, в вечірню "годину пік" в районі міста Ферфілд. Поїзд, що прямував з міста Нью-Хейвен в Нью-Йорк, зійшов з рейок, після чого врізався в інший потяг.

Зараз на місці події працюють співробітники екстрених служб, передає РІА "Новости". Через аварію призупинено рух поїздів Amtrak за маршрутом Нью-Йорк - Бостон. Поліція почала розслідування події.