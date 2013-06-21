Радіо Свобода заявляє про «заглушку» свого сигналу в Азербайджані
Корпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявляє, що супутникові програми новин, які транслюються на Азербайджан, були неодноразово порушені зовнішнім сигналом.
Керівництво радіостанції вважає, що це може вказувати на новий рівень «навмисного втручання», що порушує міжнародні правила телекомунікацій.
Порушення у мовленні, що включає спотворення звуку та зображень, почалося з 28 квітня і тривало до 16 червня, навіть після того, як радіостанція почала використовувати різні супутники і канали, сказано у заяві на сайті Радіо Свобода.
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Виконувач обов'язків президента корпорації Кевін Клоуз наголосив, що журналісти азербайджанської редакції в останні роки неодноразово зазнавали утисків, і в корпорації підозрюють, що це найсвіжіші факти «ескалації» таких актів.
Клоуз закликав азербайджанську владу провести розслідування.
Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода є приватною, незалежною міжнародною організацією і фінансується Конгресом США.