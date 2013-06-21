Радіо Свобода заявляє про «заглушку» свого сигналу в Азербайджані

Керівництво радіостанції вважає, що це може вказувати на новий рівень «навмисного втручання», що порушує міжнародні правила телекомунікацій.

Порушення у мовленні, що включає спотворення звуку та зображень, почалося з 28 квітня і тривало до 16 червня, навіть після того, як радіостанція почала використовувати різні супутники і канали, сказано у заяві на сайті Радіо Свобода.

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Виконувач обов'язків президента корпорації Кевін Клоуз наголосив, що журналісти азербайджанської редакції в останні роки неодноразово зазнавали утисків, і в корпорації підозрюють, що це найсвіжіші факти «ескалації» таких актів.

Клоуз закликав азербайджанську владу провести розслідування.

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