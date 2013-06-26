В Україну прибуде принц Кентський

30 червня - 10 липня в Україні у складі делегації Клубу любителів старовинної авіації Air Sujadron перебуватиме член британської королівської родини принц Майкл Кентський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

Планом заходів з реалізації військово-історичного проекту “Клуб любителів старовинної авіації Air Sujadron”, затвердженим відповідним розпорядженням Кабінету міністрів, передбачається переліт в Україну 29 старовинних літаків, пілотованих їхніми власниками - членами клубу.

Крім того, планується, що в ході візиту принц виступить з лекцією перед студентами Національного авіаційного університету.

Також передбачаються зустрічі принца з керівництвом Міністерства оборони, Повітряних сил Збройних сил України та Військово-морських сил ЗСУ.

Крім того, планується відвідання державної компанії “Антонов”, Державного музею авіації, а також здійснення демонстраційних польотів.

Передбачається, що літаки клубу кількома групами перетнуть повітряний кордон України 30 червня. Літаки вилітатимуть з авіабази у Польщі.

Наступного дня планується переліт до Києва.

Під час перебування в Києві планується серед іншого відвідання однієї з баз Повітряних сил та проведення спільного з літаками Повітряних сил України польоту на аеродромі “Жуляни”.

Також передбачається низка заходів в історичних місцях Криму.