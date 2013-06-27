У центрі Алма-Ати загорівся 8-поверховий будинок, у який врізався бензовоз (відео)

Восьмиповерховий житловий будинок у центрі Алма-Ати загорівся в результаті ДТП з бензовозом у четвер, повідомили РІА Новини очевидці події.

Бензин з бензовозу вилився на проїжджу частину, розлився вздовж автодороги і загорівся. В результаті пожежі, що почалася вибухнув сам бензовоз і кілька припаркованих вздовж вулиці автомашин. Після цього вогонь перекинувся на восьмиповерховий житловий будинок.

Зараз місце події оточене, ведеться гасіння пожежі та евакуація жителів палаючого будинку.

Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.