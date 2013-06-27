У США офіційно висунули звинувачення Джохару Царнаєву
21:06, 27 червня 2013Світ
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Влада США у четвер висунула офіційне звинувачення імовірному організатору теракту в Бостоні Джохару Царнаєву.
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.
Федеральна прокуратура в Бостоні повідомила, що Царнаєв звинувачується у вбивстві чотирьох осіб і використанні зброї масового ураження. Всього йому висунуто звинувачення за 30-ма пунктами, зазначає агентство Франс Прес.
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Унаслідок теракту 15 квітня у Бостоні під час міжнародного марафону загинули три людини, поранені були понад 250. В організації теракту крім Джохара Царнаева підозрюється його брат Тамерлан, загиблий після перестрілки з поліцією 19 квітня.
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