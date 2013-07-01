У Єгипті оголосили загальний страйк, 5 міністрів подали у відставку

На заклик Фронту національного порятунку (ФНП) і незалежних профспілок у Єгипті сьогодні почався загальний страйк, передає ІТАР-ТАСС.

Як заявили керівники опозиційних партій і молодіжного руху "Тамарруд", загальнонаціональна акція переросте "в кампанію повсюдної непокори владі" у разі, якщо Президент Мухаммед Мурсі не залишить свій пост відповідно до умов пред'явленого йому ультиматуму. Активісти мають намір зайняти основні площі в провінційних містах.

Телеканал "Аль-Маядін" повідомляє, що в Каїрі, де вчора пройшла найбільша в історії країни мирна маніфестація, з'явилися "народні комітети", які стежать за порядком і запобігають провокаціям. ФНП і революційні молодіжні організації заявляють, що хвилювання триватимуть "до зняття Мурсі і початку нового перехідного періоду перед достроковими виборами". Ряд опозиційних фракцій вже закликали військових "узяти владу в свої руки".

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Газета "Аль-Ахбар" повідомила, що глава держави украй незадоволений діями правоохоронних органів, які не зуміли захистити офіси правлячої партії та "Братів-мусульман" від погромів. Республіканські гвардійці також не намагалися розігнати демонстрантів на підступах до президентського палацу або ліквідовувати наметовий табір, що з'явився поряд з ним. Визволяти заблокованих у штаб-квартирі асоціації "Братів-мусульман" у каїрському кварталі Мукаттам ісламістів прийшли озброєні бойовики, що відкрили вогонь по натовпу. Загинуло, за останніми даними, семеро осіб, є поранені. Проте, головний офіс у Мукаттамі залишився в руках демонстрантів.

Тим часом єгипетські ісламісти готується до самооборони.

Сам Президент не показується перед телекамерами з 26 червня. Його повторний заклик до національного діалогу для обговорення шляхів виходу з кризи озвучив офіційний представник канцелярії. У відповідь ФНП і "Тамарруд" заявили, що не вступатимуть в контакти "з владою, яка втратила легітимність і довіру народи".

Тим часом п'ятеро міністрів єгипетського уряду оголосили сьогодні про намір подати у відставку у зв'язку з політичною обстановкою, що склалася в країні, повідомив урядовий інформаційний портал EGYNews. За його даними, ними стали міністри туризму, комунікацій та інформаційних технологій, питної води і санітарії, а також держміністри у справах парламенту і охорони навколишнього середовища.

Згідно з останніми даними Мінохоронздоров'я АРІ, в результаті зіткнень між прихильниками і противниками Мурсі минулої ночі в різних містах Єгипту загинуло 16 осіб. Восьмеро з них було вбито в Каїрі у штаб-квартирі "Братів-мусульман", де розгорнувся справжній бій. Разом з тим, за деякими відомостями, кількість загиблих лише біля офісу ісламістів на даний момент вже становить 12 осіб.