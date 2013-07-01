У Каїрі розгромили офіс партії влади, є загиблі (фото)

Спочатку будівлю підпалили, а потім у ній влаштували погром, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Членів руху під час штурму в офісі вже не було, тому що їх евакуювали вранці 1 липня в супроводі групи невідомих людей. Як повідомляють очевидці, з вікон штаб-квартири викидають речі, а також з будівлі виносять різні предмети, зокрема меблі.

За даними Reuters, яке посилається на джерела в правоохоронних органах, під час штурму будівлі загинули п'ять осіб. Крім того, понад 100 людей були поранені.

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Штурм штаб-квартири «Братів-мусульман» тривав з неділі, 30 червня. Протестувальники, переважно молоді люди, закидали будівлю камінням і пляшками із запальною сумішшю. Ті, хто перебував усередині штаб-квартири, в тому числі охоронці, відкрили вогонь по нападниках.

У понеділок, 1 липня, опозиційний рух «Тамарруд» висунув єгипетському президентові Мухаммеду Мурсі ультиматум. Рух пообіцяв, що якщо президент не піде зі своєї посади до вечора вівторка, то протестувальники організують акції громадянської непокори і спробують взяти штурмом президентський палац.

Напередодні в неділю, 30 червня, в різних єгипетських містах відбулися масові антиурядові протести, приурочені до річниці інавгурації президента Мухаммеда Мурсі. За даними агентств, тільки в Каїрі й Олександрії на вулиці вийшов мільйон людей. У деяких містах опозиціонери розпочали сутички з прихильниками Мурсі. Точна кількість жертв протестів невідомо, за різними даними, загинули від 5 до 14 осіб.

Противники Мухаммеда Мурсі звинувачують його в надмірній ісламізації країни, а також у спробі створити в Єгипті авторитарний режим. Президент раніше визнавав, що скоїв низку помилок, однак відмовлявся піти у відставку.