Президент Росії Володимир Путін підписав "антипіратський" закон, ухвалений Держдумою РФ 21 червня 2013 року і схвалений Радою Федерації 26 червня 2013 року, повідомляє РІА «Новости».

"Федеральний закон спрямований на вдосконалення механізмів захисту виняткових прав на фільми від порушень, пов'язаних із розміщенням інформації, що містить зазначені об'єкти виняткових прав, в інформаційно-телекомунікаційних мережах, зокрема в мережі інтернет", - повідомляє прес-служба Президента РФ.

Закон почне діяти з 1 серпня 2013 року. Документ закріплює правові підстави і визначає порядок обмеження доступу до інформаційних ресурсів, через які розповсюджуються кіно- і телефільми з порушенням виняткових прав, і встановлює особливості притягання до відповідальності та звільнення від неї інформаційних посередників, тобто інтернет-провайдерів і хостинг-провайдерів. Музичні твори до остаточної редакції закону не увійшли.

На тему: США кине всі сили на боротьбу з українськими піратами

Автори закону особливо наголошують, що мета документа - боротьба не з тими, хто скачує незаконно розміщені фільми, а з порушниками, які поширюють такий контент.

Рішення питання про застосування забезпечувальних заходів і розгляд справ по суті перебуватиме у винятковій компетенції Мосміськсуду, який прийматиме заяви, зокрема, в електронній формі через інтернет.

Правовласник на підставі судового акту зможе звернутися до Роскомнагляду із заявою про обмеження доступу до сайту з незаконним контентом. Відомство впродовж трьох днів має визначити хостинг-провайдера і направити йому повідомлення про видалення інформації. Якщо власник ресурсу відмовляється це зробити або взагалі нічого не робить не пізніше ніж за три доби з моменту одержання повідомлення, він повинен буде обмежити доступ до ресурсу. Перш ніж подати заявку на блокування, правовласник має довести свої права на той матеріал, незаконне поширення якого він має намір припинити.