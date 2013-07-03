У Якутії знайшли Мі-8, який зазнав катастрофи, і чотирьох врятованих

У Якутії знайшли вертоліт Мі-8, який зазнав катастрофи, врятувалися четверо людей.

Як передає РІА «Новости», начальник управління інформації МНС РФ Олег Воронов заявив, що ті, хто вижив під час катастрофи Мі-8, є членами екіпажа судна.

"МНС Росії підтверджує порятунок чотирьох чоловік, троє з яких - члени екіпажа", - сказав він.

Мі-8, що виконував рейс з якутського селища Депутатський до села Козаче, здійснив 2 липня жорстку посадку. На борту перебувало 28 осіб, зокрема 11 дітей. Вижили четверо, серед них 12-річний хлопчик.

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Як уточнив Далекосхідний центр МНС РФ, трьох постраждалих вже доставили до лікарні селища Усть-Куйга.

"Одному пасажиру (хлопчику 12 років) медичні працівники надають допомогу на місці події", - говориться в повідомленні.