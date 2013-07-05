Прихильники відстороненого президента Єгипту прориваються в центр Каїра (фото)

Кадри зіткнень у центрі Каїра транслює в прямому ефірі телеканал Sky News Arabia.

Зіткнення спровокувала промова верховного наставника "Братів-мусульман" Мухаммеда Бадіа, який закликав прихильників "законності" до захисту обраного народом президента, пише РІА Новости.

Відразу після виступу Бадіа сотні прихильників "Братів-мусульман" рушили в район Тахрір і телецентру.

Сили безпеки та армія не втручаються в події на Тахрірі.

Сутички відбуваються в районі автомобільного моста 6 жовтня. Прихильники Мурсі застосовують картечні патрони, пляшки із запальною сумішшю, каміння. Вони влаштувалися біля підніжжя моста на набережній Нілу. Їх противники, що знаходяться на мосту, також застосовують камені і "коктейлі Молотова". На мосту горить автомашина.

Раніше в п'ятницю прихильники екс-президента через соцмережі закликали однодумців перенести протести з площі Рабіа аль-Адавія на Тахрір, проте учасники всенародної акції "Тамарруд" ("Бунт"), яка раніше привела до зміщення Мурсі, попередили, що не збираються покидати площу і продовжать там свою акцію "для захисту завоювань народу".