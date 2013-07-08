У Росії зійшов з колії пасажирський потяг: 15 людей - у лікарні

Як повідомили УНІАН в Слідчому комітеті Росії, в результаті аварії 15 осіб госпіталізовано.

«За попередніми даними, причинами сходу вагонів могли бути несправність рухомого складу або залізничного полотна», - зазначається у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 7 липня приблизно о 17.00 за московським часом на 1461-му кілометрі перегону Кисляковська - Криловська Криловського району Краснодарського краю зійшли з колії 11 вагонів пасажирського потягу, з них 5 вагонів впали на залізничне полотно. Склад пасажирського потягу складався з 19 вагонів.

Загиблих немає. По медичну допомогу звернулися 25 осіб, з яких 15 перебувають у лікарні. Особи потерпілих встановлюються

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