Спека вже вбила трьох японців

Три людини загинули, майже 2,6 тисячі госпіталізовано в Японії за перший тиждень липня через сильну спеку на значній території країни, передає РІА «Новости».

За даними пожежних служб країни, з 1 по 7 липня було госпіталізовано 2594 людини. Найбільше число потерпілих зафіксовано у префектурах Аїті, Токіо і Сайтама.

Загальне число потерпілих від теплового удару, починаючи з травня поточного року, вже перевищило 7 тисяч осіб, що приблизно в 2,4 разу вище за аналогічний показник роком раніше. Майже половина госпіталізованих - люди віком 65 років і старше.

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Напередодні Головне метеорологічне управління Японії розповсюдило попередження про сильну спеку (вище 30 градусів) майже по всій території країни. У 94 спостережних пунктах з 927 температура перевищила 35 градусів за Цельсієм. Метеорологи попереджають, що спека збережеться до кінця тижня.