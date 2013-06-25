У Японії парламентарій наклав на себе руки через повідомлення в блозі

Поліція розглядає версію про самогубство і пов'язує те, що сталося з недавнім скандалом навколо запису парламентарія в його блозі, повідомляє РІА Новости.

На початку червня 56-річний Коїдзумі поділився з блог-спільнотою своїм обуренням з приводу прийому, наданого йому в одній з лікарень. Його викликали для оплати медичних послуг, назвавши номер його черги, і лише потім - по імені. Коїдзумі назвав таке звернення тюремним. Крайню ступінь роздратування у нього викликало й те, що співробітник лікарні запросив його підійти до віконця каси замість того, щоб самому вийти, подякувати за оплату медичних послуг на значну суму (близько 150 доларів) і прийняти у нього гроші, не змушуючи підніматися з крісла. Депутат пояснив, що при купівлі товарів на таку суму в будь-якому магазині продавець сам вийшов би з-за стійки і прийняв гроші, і подякував би клієнту найвишуканішим чином. Коїдзумі повідомив, що поведінка персоналу лікарні настільки образила його, що він пішов, не заплативши.

Запис у блозі Міцуо Коїдзумі викликав шквал критики на його адресу з боку читачів. Минулого тижня він був змушений спеціально скликати прес-конференцію і публічно вибачитися за поведінку, негідну громадського діяча, а також запевнити, що рахунки за лікування були ним сплачені на наступний день.

Незадовго до смерті Коїдзумі скаржився рідним на відсутність апетиту і апатію.