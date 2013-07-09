У Верховному суді РФ кажуть, що взяти хабар від правоохоронців - не злочин

Таке роз'яснення дали в остаточному варіанті постанови пленуму Верховного суду РФ у справах про хабарництво та корупційні злочини, прийнятому у вівторок, пише РІА Новости.

У проекті зазначається, що дії співробітників правоохоронних органів, своїм підбурюванням спровокували посадову особу на прийняття хабара або предмету комерційного підкупу, суперечать закону "Про оперативно-розшукову діяльність".

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"Прийняття посадовою особою або особою, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, за вказаних обставин грошей, цінних паперів, іншого майна або майнових прав, так само послуг майнового характеру не може розцінюватися як кримінально карне діяння", - пояснює ВС РФ в документі, уточнюючи, що в цьому випадку відсутній склад злочину.