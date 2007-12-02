Пентагон готується до скорочень персоналу і згортання баз

Затримки з бюджетним фінансуванням змушують Пентагон вдатися до скорочень персоналу та згортання роботи військових баз, заявив у щотижневому суботньому радіозверненні до нації президент США Джордж Буш.

"Офіційні особи Пентагону нещодавно попередили Конгрес, що продовження затримки у фінансуванні наших військ невдовзі почне завдавати шкоди діяльності наших збройних сил" - сказав Буш.

За його словами, проект військового бюджету був поданий Білим домом до Конгресу ще в лютому, і "наші військові чекають ці кошти вже багато місяців".

У бюджетний запит включені асигнування на бойові операції в Іраку й Афганістані, на навчання національних збройних сил у цих країнах, а також "гроші для розвідувальних операцій, необхідних для захисту наших солдатів на полі бою", сказав президент США.

Міністр оборони США Роберт Гейтс вже поінформував конгрес про те, що для покриття витрат в Іраку й Афганістані він перекаже кошти з рахунків, призначених для іншої діяльності, і що "інші гроші перекинути вже не можна", сказав Буш.

"Він (Гейтс) віддав розпорядження сухопутним силам і військам морської піхоти підготувати план звільнення цивільних працівників, розриву контрактів і підготовки наших військових баз по всій країні до згортання операцій", - повідомив глава Білого дому, закликавши Конгрес США виділити необхідне фінансування Пентагонові.

Затвердження оборонного бюджетного запиту президента для операцій в Іраку й Афганістані затримане представниками Демократичної партії, які мають більшість голосів у Конгресі і наполягають на тому, щоб будь-яке виділення коштів на військові операції в Іраку супроводжувалося встановленням термінів для виведення американських військ з цієї країни.

Республіканські прихильники президента в Конгресі виступають проти цієї вимоги, і в результаті цієї колізії впродовж останніх місяців асигнування на війну в Іраку залишаються фактично заблокованими.

Асигнування попереднього фінансового року для операцій в Іраку й Афганістані закінчилися 17 листопада, і тепер Пентагону доводиться використовувати кошти регулярного військового бюджету на 2008 рік, в який багато видатків на Ірак не закладено.

РІА "Новости"