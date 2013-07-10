ООН просить Ватикан надати деталі тисяч справ про насильство над дітьми

09:30, 10 липня 2013
Світ
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ООН попросила Ватикан надати деталі тисяч справ про жорстоке поводження з дітьми членів римо-католицького духовенства.

За шість місяців представники Ватикану мають звітувати перед відповідною комісією ООН.

ООН також попросила інформацію на підтримку жертв насильства над дітьми та щодо будь-яких інцидентів, коли заявників змусили замовкнути.

BBC Україна

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