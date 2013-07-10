Результати експертизи у справі про смерть Березовського обіцяють до кінця року

Британська сторона сподівається, що результати токсикологічної експертизи, необхідної для встановлення причин смерті Бориса Березовського, будуть готові до кінця цього року.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Посольство Великої Британії в РФ.

Тіло Березовського було знайдено наприкінці березня в його будинку у Великій Британії. Перші результати розтину показали, що причиною смерті могло стати повішення. Зараз ведеться слідство. У російської сторони досі немає офіційного повідомлення про смерть Березовського.

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Британські ЗМІ вважають, що колишній олігарх перебував на межі банкрутства після декількох програних ним судових процесів. Березовський не раз судився зі своїми колишніми партнерами по бізнесу. Зокрема, в 2012 році він програв у лондонському суді справу проти іншого російського олігарха Романа Абрамовича і погодився сплатити судові витрати опонента в 35 млн. фунтів стерлінгів.

Коментуючи на прохання РІА «Новости» ситуацію, в британському посольстві в Москві зазначили, що "влада Великої Британії зможе офіційно підтвердити смерть Бориса Березовського лише після закінчення слідства і подальшої реєстрації смерті".

"На даний момент слідство чекає результатів токсикологічної експертизи, яка є необхідною для встановлення причин смерті Бориса Березовського", - зазначили в дипмісії.

"Терміни завершення експертизи точно не встановлено, але ми чекаємо її результату не раніше кінця 2013 року", - підсумували в посольстві.